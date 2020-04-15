دائرة صحة بابل تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/15 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة، في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “مختبرات دائرة صحة بابل سجلت اليوم حالة مؤكدة بفيروس كورونا”.وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة هي الأقل منذ أسابيع، مشيرة الى ارتفاع العدد التراكمي للحالات الى […]

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