2020/04/15 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان تنظم حملة واسعة للتبرع بالدم لمرض الثلاسيميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 15:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تنظم حملة واسعة للتبرع بالدم لمرض الثلاسيميا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تنظم حملة واسعة للتبرع بالدم لمرض الثلاسيميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).