بالفيديو.. السفير الأميركي لدى بغداد يسرد تفاصيل مساعدات بلاده للعراق لكبح جائحة كورونا

2020/04/15 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه السفير الأمريكي، في بغداد، ماثيو تولر، اليوم الأربعاء، رسالة بشأن المساعدات الأمريكية للمنظومة الصحية في العراق، مؤكداً أن دعم بلاده للعراق طويل الأمد ولا يتزعزع.وقال السفير الأمريكي خلال الرسالة التي اطلعت عليها “يس عراق” إنه “في الوقت الذي يواجه فيه العالم اجمع جائحة كورونا، تستمر الولايات المتحدة بالوقوف صفا واحدا […]

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