2020/04/15 | 15:52 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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الكاظمي يضع “معيارين” للمفاوضات مع الكتل السياسية: الكابينة جاهزة.. والهدف محدد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
اعلن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الاربعاء، اختيار أعضاء كابينته الحكومية والتوجه للتفاوض مع ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يضع “معيارين” للمفاوضات مع الكتل السياسية: الكابينة جاهزة.. والهدف محدد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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