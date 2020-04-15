2020/04/15 | 15:52 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



اعلن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الاربعاء، اختيار أعضاء كابينته الحكومية والتوجه للتفاوض مع ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يضع “معيارين” للمفاوضات مع الكتل السياسية: الكابينة جاهزة.. والهدف محدد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يضع “معيارين” للمفاوضات مع الكتل السياسية: الكابينة جاهزة.. والهدف محدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).