الانبار تنفي رفع حظر التجوال الصحي وتؤكد على تشديد الاجراءات الامنية

2020/04/15 | 15:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو خلية الازمة في الانبار علي سليمان الدليمي، الاربعاء، صدور اوامر الى القوات الامنية برفع حظر التجوال الصحي، مؤكدا على تشديد الاجراءات ومحاسبة كل من يحاول خرقها.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى إن “الانباء التي تحدثت عن اتخاذ قرار برفع حظر التجوال الصحي بعد يوم 19 من الشهر الحالي من الساعة

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