الإجراءات تركية تشرّد عشرات العائلات السورية في “إزمير”

2020/04/15 | 15:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتظر #اللاجئون_السوريون، قرابة شهر ونصف من الزمن، على الحدود التركية-اليونانية، على أمل فتحها أمامهم لإكمال طريقهم نحو #أوروبا، ليتغير مصيرهم فجأة بعد تفشي فيروس #كورونا من جهة، والإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية بحقهم من جهة…

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