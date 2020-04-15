(صور) الدوريّة المشتركة الرابعة لروسيا وتركيا على طريق حلب – اللاذقيّة

2020/04/15 | 15:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيّرت القوّات الروسيّة والتركيّة صباح اليوم الأربعاء الدوريّة المشتركة الرابعة على الطريق الدولي حلب – اللاذقيّة، المعروف بـM4، وذلك تنفيذاً لاتفاق موسكو بشأن إدلب المبرم في الخامس من شهر آذار /مارس الماضي.وقالت وزارة الدفاع…

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