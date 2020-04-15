لإجراء مسح وبائي.. غلق منطقة “المطيحة” بالبصرة بحثا عن اصابات كورونا

2020/04/15 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن المباشرة بغلق منطقة المطيحة في البصرة لمدة يومين لإجراء مسح وبائي شامل فيها بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا.وقال المصدر، ان “خلية الازمة في وزارة الصحة وجهت صحة البصرة وبالتعاون مع الجهات الامنية بغلق منطقة المطيحة بالكامل لمدة يومين”.واضاف، ان “الغرض من الغلق هو […]

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