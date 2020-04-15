عاجل: الخارجية: تسيير رحلة جوية استثنائية من نيودلهي الى بغداد على متنها 142 مواطنا

2020/04/15 | 15:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاربعاء، عن تسيير رحلة جوية استثنائية من نيودلهي الى بغداد على متنها 142 مواطنا.

وقال الصحاف في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "يتم الآن تسيير الرحلة الاستثنائية من نيودلهي إلى بغداد، وعلى متنها 142 مسافرا، بتوجيه وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومتابعة سفير العراق في الهند وبمشاركة كوادرنا الدبلوماسية والإدارية، التي بذلت جهودا إستثنائية لاستكمال الموافقات الرسمية والتنسيق مع دائرة المراسم بمركز الوزارة بذلك".

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