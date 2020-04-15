تركيا تفرج عن عشرات الآلاف من السجناء ضمن إجراءات مكافحة كورونا

2020/04/15 | 15:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افرجت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن عشرات الآلاف من السجناء بموجب قانون جديد تم تبنيه ضمن إطار إجراءات ردع انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن مصادر مطلعة تأكيدها أنه من المتوقع أن يشمل قرار الإفراج الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية نحو 90 ألف سجين.

وصادق البرلمان التركي، يوم الاثنين الماضي، على تشريع قدمه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، وهو ينص على الإفراج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 ايار المقبل، مع إمكانية تمديد فترة الإفراج لشهرين إضافيين ثلاث مرات، في حال استمرار انتشار الفيروس.

ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب والقتل والمخدرات والجرائم الجنسية.

وسجلت في تركيا حتى الآن 1403 وفيات و65111 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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