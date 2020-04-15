الصحة المغربية: اصابات كورنا تقترب من الـ2000

2020/04/15 | 15:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتظهر البيانات المنشورة على بوابة الوزارة الخاصة بفيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع خلال آخر 24 ساعة بـ150 حالة جديدة، من 1838 حتى 1988 إصابة.

وسجلت في المغرب خلال اليوم الأخير حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، بلغت بها حصيلة ضحايا الوباء في المملكة 127 شخصا.

وسجلت السلطات المغربية حتى الآن 218 حالة شفاء من العدوى، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 8404 حالة.

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