قتيل وجرحى بقصف تركي قرب مخيم مخمور

2020/04/15 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل شخص إثر قصف تركي استهدف اطراف مخيم مخمور للاجئين جنوب اربيل ، ويتبع إداريا لمحافظة نينوى.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، أن قصف بواسطة طائرات درون تركية قصفت على مرحلتين اطراف مخيم مخمور، مما ادى في حصيلة اولى لوقوع قتيل وعدد من الإصابات.ويقع مخيم مخمور على بعد 65 كيلو مترا جنوب مركز مدينة أربيل، وعلى سفح جبل قره جوخ الاستراتيجي.وتتهم تركيا حزب العمال الكوردستاني بتحويل المخيم إلى قاعدة تدريب لاستخدام السلاح.يأتي هذا في وقت تعرضت فيه مرتفعات جبلية في محافظة أربيل الى قصف من قبل الطائرات التركية الحربية.

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