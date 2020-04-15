الطاقة الدولية: اتفاق أوبك الأخير لن يترك آثاراً إيجابية على الأسواق ونتائجه تحتاج مزيداً من الوقت

2020/04/15 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء (15 نيسان 2020)، إن انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام، بم...





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