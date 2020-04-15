مدير الصحة العامة: ندرس رفع حظر التجوال جزئياً في رمضان ولدينا شروط لإعادة الحياة الى طبيعتها

2020/04/15 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعةكشف مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة د.



رياض عبد الأمير، عن مناقشة مقترح داخل وزارة الصحة لطلب رفع حظر التجوال جزئياً في شهر رمضان، خاصة بعد تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما عبر عن خشيته من حصول خروق تؤدي لتفشي عدوى الفيروس.وقال عبد الأمير في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن " حظر التجوال هو اجراء وقائي لتقييد الحركة ومنع الاختلاط والتجمعات بوصفها سبباً لنقل عدوى فيروس كورونا".وأضاف " نخشى أن يتسبب رفعه بشكل جزئي بحدوث تجمعات تؤدي لنقل العدوى لأننا نتوقع عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر بشكل كامل في العديد من المناطق، لذلك درسنا رفعه بشكل محدود وتدريجي".وكشف انه تم " اليوم مناقشة موضوع رفع حظر التجوال بشكل جزئي بداية شهر رمضان نهاراً مع فرضه كلياً بعد السادسة مساءً داخل وزارة الصحة ورفعنا الامر الى الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسباً، نعتقد ايضاً بوجوب ان يستمر فرض حظر التجوال طوال شهر رمضان".وأكد انه "إذا بقيت حالات الإصابة بالمعدل الحالي، ربما نسمح بعودة الحياة لقضاء الأمور الأساسية وليس عودتها بالكامل كما كانت لكن نخشى جداً ان يسمح حظر التجوال الجزئي بعودة الاعراس ومجالس العزاء وهذا خطر كبير للغاية".وشدد على ان " الالتزام بحظر التجوال والشروط الصحية الوقائية وحدهما من قد يسمحان برفع حظر التجوال الشامل وجعله جزئياً نهاية الشهر الجاري وليس قبله"..وأشار الى انه " قبل يوم 18 نيسان موعد انتهاء الحظر الشامل ان حدثت أي طفرات بالإصابات بأي من المحافظات فسنضطر لتمديد الحظر وبالصيغة ذاتها لفترة أخرى".وحول السبب المباشر الذي قلل عدد الإصابات في العراق قياساً بدول مجاورة قال عبد الأمير ان " الفضل في ذلك هو فتوى المرجعية التي شددت على وجوب الامتناع عن الزيارات والصلوات الجماعية بسبب خطر فيروس وقبلها الإجراءات الحاسمة التي طبقى لايقاف حركة الطيران واغلاق الحدود مع دول موبوءة ولو كنا قد تأخرنا اسبوعاً بوقف حركة الطيران ولم نغلق حدودنا لحصل لدينا ما حصل في تركيا حالياً التي تشهد تفشياً للمرض.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثلاثاء 14-4-2020، تراجعاً جديداً بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبواقع 22 حالة فقط بعد ان سجلت اول من امس 26 حالة فقط، فيما أكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة .وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي لفيروس كورونا، أن "الكوادر الصحية فحصت (1756) نموذجا للحالات المشتبه بها في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية".وأضاف البيان، أنه "لغرض تقييم الموقف الوبائي في العراق تم تنفيذ فعالية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة، حيث تم اجراء فحص (5890) نموذج (عدا اقليم كردستان)، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (45437) نموذج".وتابع، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (22) أصابة في العراق موزعة، في بغداد / الرصافة 1، وبغداد / الكرخ 3، ومدينة الطب 1 ، والسليمانية 1، محافظة واسط 2 ، كركوك 2 ، البصرة 10 ، بابل 1، الديوانية 1 ".وأكد بيان الموقف الوبائي لليوم الثلاثاء عدم تسجيل وفيات فيروس كورونا، فيما بين أن عدد حالات الشفاء اليوم 49 حالة، واحدة في بغداد/ الرصافة، وبغداد/ الكرخ 6، ومدينة الطب 1، النجف 3، السليمانية 4، اربيل 22، كربلاء 2، البصرة 7، بابل 1، الأنبار 1 ، والمثنى 1".وأشار بيان الصحة، إلى أن "مجموع الأصابات في البلاد بلغ 1400، فيما بقيت اعداد الوفيات عند 78 حالة، ومجموع حالات الشفاء بلغ 766".ولفتت وزارة الصحة والبيئة، إلى أنها "بدأت بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا".

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