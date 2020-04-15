الكاظمي مهنئاً الأيزيديين: العمل على تحرير المتبقي من المختطفين أمر ضروري

2020/04/15 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الاربعاء (15 تيسان 2020)، أن العمل على تحرير المتبقي من المختطفين الإيزيديين أمر ضروري,

وقال الكاظمي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "بمناسبة العام الإيزيدي الجديد، أتقدم بأحرّ التهاني لأبناء شعبنا من الإيزيديين متمنيا لهم الخير والسلام، ونستذكر بألم الجرائم التي ارتكبها داعش بحقهم وبحق العراقيين.



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واضاف أنه "بهذه المناسبة أؤكد ضرورة اكمال العمل على تحرير المتبقي من المختطفين، وإنصاف الضحايا".

بغداد اليوم- بغداد

وجه السفير الأمريكي، في بغداد، ماثيو تولر، الأربعاء (15 نيسان 2020)، رسالة بشأن المساعدات الأمريكية للمنظومة الصحية في العراق، مؤكداً أن دعم بلاده للعراق طويل الأمد ولا يتزعزع.

وقال السفير الأمريكي خلال الرسالة التي اطلعت علي

بغداد اليوم- بغداد

بحث مجلس الوزراء، الأربعاء (15 نيسان 2020)، عبر الدائرة التلفزيونية، الأوضاع الصحية والاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا في العراق.

وقال لمكتب مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجلس بحث عبر الدائرة التلفزي

بغداد اليوم- خاص

أقترح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الأربعاء (15 نيسان 2020)، إيقاف استيراد المشتقات النفطية من أربع دول إقليمية من أجل معالجة الأضرار الناجمة عن قرارات منظمة "أوبك" بشأن تخفيض انتاج النفط.

وقال كوجر في حديث

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