2020/04/15 | 16:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي الكوردستاني ينفي مزاعم اعتقال مقاتل في البيشمركة في ليبيا

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