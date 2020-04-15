بالوثيقة .. صحة ميسان تقرر زيادة نسبة اجراء العمليات الباردة وتوسيع الخدمات في المستشفيات

2020/04/15 | 16:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت دائرة صحة ميسان ، اليوم الاربعاء ، زيادة نسبة اجراء العمليات الباردة ، وتوسيع كافة الخدمات الصحية في جميع المراكز في ظل ازمة فيروس كورونا الراهنة .وقالت صحة ميسان في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه تمت زيادة نسبة اجراء العمليات الباردة من 25 بالمائة الى 50 بالمائة على أن تجرى على الجناح العام حصرا (تقديرا لظروف المواطنين الحالية ) طيلة فترة الدوام الرسمي".واضافت ، انه تم "توسيع تقديم كافة الخدمات الصحية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء المحافظة".

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