متظاهرو ذي قار يستعدون لاستئناف الاحتجاج: لن نهدأ بعد استمرار الاعتقالات ومطالبنا قائمة

2020/04/15 | 16:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلى الرغم من حظر التجوال المفروض في محافظة ذي قار، منذ أكثر من شهر، الا أن متظاهري ساحة الحبوبي في الناصرية، أعلنوا إعادة نشاطهم من جديد وبقوة، مؤكدين أن مسيرتهم في الاحتجاج لن تقف والمطالب قائمة، فيما أكدوا أيضا بأن هناك إعتقالات طالت البعض.وفي غضون ذلك، يأتي حديث الشباب المتظاهر والناشطين في محافظة ذي قار، بعد أن شهدت الأيام الماضية اعتقالات لبعض المتظاهرين، بعد حادثة كسر حظر التجوال الذي دعا اليه البعض، الاعتقالات طالت شخصيات التزمت بالحظر ولم تكسره، وهو ما يثير أسئلة عديدة بشأن تعاون القوات الأمنية وقيادة الشرطة مع المتظاهرين.وفي هذا السياق، قال الناشط والمتظاهر علي الموسوي، لـ"كلكامش برس"، بأن "ناشطي محافظة ذي قار، يعملون على قدم وساق من أجل عودة التظاهرات من جديد، ورفع المطالب التي رفعت مطلع تشرين الاول الماضي ولحد الان، ولا تنازل عنها، إضافة لمطالب جديدة تتعلق بمحاسبة قتلة المتظاهرين".ويتابع حديثه، "الاستعدادات جارية من أجل العودة، وهناك مساعي كبيرة بأن تعود بقوة وأكثر من قبل، وبتصعيد كبير ولكن ليس وفقا لما جرى من أحداث ساخنة أو تعطيل مصالح الناس، ستكون هناك خيارات جديدة تتعلق بطبيعة الاحتجاج، لأننا نملك تجربة أستمرت لأشهر خلال ماحصل فيها من أحداث في الناصرية".وشهدت الناصرية قبل أسابيع عديدة، إنطلاق تظاهرة كبيرة وسط المحافظة، دعت لكسر حظر التجوال، وعلى إثرها حصلت مواجهات ساخنة بينهم وبين الشرطة، راح ضحيته 14 من المتظاهرين وعنصرا أمنيا استشهد بعد يوم من المواجهات.و قال الناشط والمدون في تظاهرات ذي قار، مهدي العبادي، لـ"كلكامش برس"، بأن "ذي قار لن تهدأ وسيكون لها صولة جديدة بشأن مطالبها وحقوقها والدعوة الى الإعتصام والعودة الى الخيم ولكن وفق محددات جديدة، ولن تكون هناك أي مصادمات أو مواقف جديدة بينها وبين الأجهزة الأمنية".وتابع، العبادي، "بعد إنتهاء أزمة كورونا سيكون هناك نشاط كبير لمتظاهري ذي قار، تأكيدا منهم على أن الثورة مستمرة وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى، من خلال المطالبة بمحاسبة القتلة وكل من تسبب بخراب المحافظة والعراق، وأيضا المطالبة بكل من تم إعتقاله خلال فترة حظر التجوال الوقائي".وعلق متظاهرو ذي قار، في ساحة الحبوبي نشاطهم الإحتجاجي بعد أن شهد العراق، إنتشار لوباء كورونا الذي جعلهم يلتزمون بحظر التجوال والقرارات التي تصدر من خلية الأزمة.يقول صادق الزيدي، وهو ناشط بارز في تظاهرات الحبوبي، لـ"كلكامش برس"، "هناك ترتيب جديد بشأن التظاهرات المقبلة بعد إنتهاء أزمة كورونا، هذه المرة سيتم مراجعة الأخطاء التي حصلت والاحداث التي جرت، وسيتم إعادة النظر بكل ما حصل في المحافظة منذ بدء التظاهرات وحتى الان".ويضيف، "إعادة ترتيب الاوراق بالنسبة للمتظاهرين ضروري من أجل الخروج برؤية موحدة وليس ترك الأمر هكذا بشكل شبه عشوائي مثلما حصل في الفترة الماضية ، والنتيجة قدمنا عشرات الشهداء والاف الجرحى ، لهذا ستكون هناك رؤية كاملة بهذا الموضوع سيما وأن التنسيق يجري على قدم وساق بين ساحات التظاهر من أجل العودة مجددا".وكانت ذي قار واحدة من أكثر المحافظات العراقية التي شهدت أعمال عنف ساخنة، سقط فيها أكثر من 100 شهيد، و2000 جريح خلال الأشهر التي حصلت فيها إحتجاجات، فيما شهدت أيضا سقوط وإصابات عدد من العناصر الامنية وحرق مقار جميع الأحزاب وأغلب المؤسسات الحكومية وشهدت الناصرية، مجزرة مروعة نهاية تشرين الثاني 2019، والتي سقط فيها عدد كبير من الشهداء، والتي حصلت على جسر الزيتون وسط الناصرية.

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