2020/04/15 | 16:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة من السفير الأمريكي ماثيو تولر بخصوص المساعدات الأمريكية للمنظومة الصحية في العراق – فيديو

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