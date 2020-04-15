صحة النجف تعلن شفاء اصغر مصابي كورونا

2020/04/15 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، عن شفاء اصغر مصاب بفيروس كورونا ومغادرته المستشفى.وذكرت الدائرة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه ، ان “الطفل البالغ من العمر اربعة اشهر تماثل للشفاء بشكل كامل من فيروس كورونا وغادر المستشفى”.وأضافت، ان “النجف الاشرف سجلت اليوم 6 حالات شفاء من فيروس كورونا […]

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