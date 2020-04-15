2020/04/15 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الجوي ترصد طائرة تركية تقصف مخيما للعوائل قرب مخمور بالموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الجوي ترصد طائرة تركية تقصف مخيما للعوائل قرب مخمور بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).