خطة بديلة لانتر من اجل رفض لوتارو

2020/04/15 | 16:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حدد إنتر ميلان بديلا محتملا لنجمه، لاوتارو مارتينيز، تحسبا لإمكانية رحيله إلى برشلونة، الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر يريد أن يعرض على البارسا، مبادلة لاوتارو بأنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الكتالوني.

لكن إن لم يوافق مسؤولو البلوجرانا على ذلك، سيتوجه النيراتزوري نحو المهاجم الجابوني في صفوف آرسنال، بيير أوباميانج، الذي ربطته تقارير صحفية أيضا ببرشلونة وريال مدريد.

ويمتلك لاوتارو في عقده شرطًا جزائيًا، بقيمة 111 مليون يورو، يحق له تفعيله فقط، خلال أول 15 يومًا من يوليو/تموز المقبل.

ولا يهدف إنتر لبيع نجمه الأرجنتيني، لكنه طالب أسرته بتوضيح خططها الصيفية، حتى يتمكن النادي من الإعداد للمستقبل بدوره.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة النيراتزوري مع لاوتارو، بمجرد أن تتاح الفرصة، وقد يطلب اللاعب حينها الموافقة على انتقاله لبرشلونة، وفقا لـ"لاجازيتا ديلو سبورت".

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