الخارجية: يتم الآن تسيير الرحلة الاستثنائية من دبي إلى بغداد وعلى متنها (168) مسافراً

2020/04/15 | 16:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصَحّاف، اليوم الاربعاء، عن تسيير رحلة استثنائية من دبي الى بغداد على متنها 168 مواطنا.

وقال الصحاف في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "يتم الان تسيير الرحلة الاستثنائية من دبي إلى بغداد، وعلى متنها نحو (168) مسافرا".

واضاف "وذلك بتوجيه وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومتابعة سفارة جمهورية العراق في الامارات العربية، والقنصلية العامة في دبي، وبمشاركة كوادرنا الدبلوماسية والادارية، التي بذلت جهود إستثنائية لاستكمال الموافقات الرسمية والتنسيق مع دائرة المراسم في مركز الوزارة بذلك".

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