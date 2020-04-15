طائرة تركية مسيرة تخترق الاجواء العراقية وتقصف مخيما لأكراد تركيا شمال مخمور

2020/04/15 | 17:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن مقتل امرأتين بقصف بطايرة تركية مسيرة اخترقت الاجواء العراقية شمال مخمور.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "قيادة الدفاع الجوي ترصد خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة ( سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة".

واضافت "تعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنيين في هذا المخيم، وقد شرعت قوة من الفرقة ١٤ بالخروج لمكان هذا الحادث".

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