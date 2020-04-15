نجما يوفنتوس يتحرران من كورونا

2020/04/15 | 17:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات بشأن الحالة الصحية للاعبيه الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر يوفنتوس في بيان رسمي عبر حساب النادي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الثنائي دانييلي روجاني وبليز ماتويدي، تعافيا من فيروس كورونا.

وقال يوفنتوس في بيانه: "خضع روجاني وماتويدي، لفحص مزدوج وجاءت نتيجة الاختبارات سلبية لكل منهما".

وأضاف: "بذلك تعافى اللاعبان ولم يعودا خاضعين لنظام العزل المنفرد في المنزل".

وتشير تقارير صحفية إلى تعافي باولو ديبالا، اللاعب الثالث من يوفنتوس والمصاب بالفيروس، رغم أن النادي لم يعلن بعد تعافيه بشكل رسمي.

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