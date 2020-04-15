2020/04/15 | 17:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدل تعلن شمول 1007 نزلاء واحداث بقرار العفو الخاص (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 17:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن شمول 1007 نزلاء واحداث بقرار العفو الخاص (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن شمول 1007 نزلاء واحداث بقرار العفو الخاص (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).