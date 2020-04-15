تأكيداً لخبر شفق نيوز.. العراق يرصد خرقاً لأجوائه عبر طيران تركي تعرض لمخيم مخمور

2020/04/15 | 17:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، تعرض مخيم مخمور للاجئين لقصف عبر طيران مسير تركي.وذكرت الخلية ان قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة ( سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة.واضاف ان الطائرة قصفت مخيما لعوائل كورد لاجئين من تركيا قرب مدينة مخمور للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنيين في هذا المخيم، وقد شرعت قوة من الفرقة ١٤ بالخروج لمكان هذا الحادث.وكان مصدر امني افاد بوقت سابق لشفق نيوز، بأن قصفا بواسطة طائرات مسيرة تركية قصفت على مرحلتين اطراف مخيم مخمور، مما ادى في حصيلة اولى لوقوع قتيل وعدد من الإصابات.ويقع مخيم مخمور على بعد 65 كيلو مترا جنوب مركز مدينة أربيل، وعلى سفح جبل قره جوخ الاستراتيجي.وتتهم تركيا حزب العمال الكوردستاني بتحويل المخيم إلى قاعدة تدريب لاستخدام السلاح.يأتي هذا في وقت تعرضت فيه مرتفعات جبلية في محافظة أربيل الى قصف من قبل الطائرات التركية الحربية.

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