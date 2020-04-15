2020/04/15 | 17:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجهيز البصرة بالطاقة قد يقل هذا الصيف لعدم دخول مشاريع الكهرباء للعمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 17:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجهيز البصرة بالطاقة قد يقل هذا الصيف لعدم دخول مشاريع الكهرباء للعمل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجهيز البصرة بالطاقة قد يقل هذا الصيف لعدم دخول مشاريع الكهرباء للعمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).