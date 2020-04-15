صندوق النقد الدولي ينتخب محافظ البنك المركزي العراقي رئيساً لمجلس محافظي الصندوق

2020/04/15 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء، عدد العراقيين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية، فيما بين أنهم قدموا على متن 27 رحلة جوية وبرية من 11 بلداً حول العالم.

وقال الحكيم، في تغريدة على حسابة الرسمي، ب

بغداد اليوم-اربيل

قرر مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، تمديد تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية إلى 2 أيار المقبل.

وذكر بيان، اورده المكتب الاعلامي لمجلس وزراء الاقليم، أن الاخير "عقد اليوم الأربعاء 15 نيسان (أبريل) 2020، اجتماعه الاعتياد

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