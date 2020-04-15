الاعلام الامني تعلن رصد خرق تركي للاجواء العراقية وتنفيذ قصف على مخيم للاجئين

2020/04/15 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، رصدها خرقا للأجواء العراقية، من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة، حيث شنت الطائرة هجوماً راح ضيحته امرأتين شمالي البلاد.

وذكر بيان صادرة عن الخلية، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة الدفاع الجوي ترصد خرقا للأجواء العراقية، من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة ( سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة، وتعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور للقصف بواسطة صاروخ".

واشارت "حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنيين في هذا المخيم، فيما شرعت قوة من الفرقة ١٤ بالخروج لمكان الحادث".

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