الكاظمي :حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة والأزمة الاقتصادية وكورونا

2020/04/15 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي انه رئيس حكومة ازمة “ولا يمتلك لاهو ولا غيره عصا سحرية” لحل الازمات التي يمر بها العراق.وقال الكاظمي في مقابلة مع صحفيين واعلاميين امس ونقلته صحيفة “الشرق الاوسط” ان «أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها […]

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