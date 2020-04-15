وزير النفط: حصة العراق بإنتاج أوبك تشمل كردستان

2020/04/15 | 17:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الأربعاء، أن حصة العراق بإنتاج أوبك تشمل كردستان.

وقال الغضبان، إن "حصة العراق في إنتاج أوبك تشمل الإنتاج من إقليم كردستان".

ورجح، "وصول وفد من إقليم كردستان إلى بغداد للتباحث بشان التخفيض بعد اتصالات أجريت خلال الأيام الماضية".

وكشف وزير النفط نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، في وقت سابق عن تفاصيل اتفاق أوبك بلس حول تخفيض إنتاج النفط الخام.

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