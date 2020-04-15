اسبانيا تسجل تراجعا في عدد الوفيات بين مصابي كورونا

2020/04/15 | 17:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأكدت وزارة الصحة الإسبانية تراجع اعداد المتوفين بسبب فيروس كورونا ليسجل 523 وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة.في المقابل سجلت إسبانيا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة، تجاوز الـ5 آلاف، بعد انخفاض استمر 6 أيام، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 177 ألفا.ووصل مجموع الوفيات في إسبانيا بسبب الفيروس إلى 18579، وهو […]

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