الدفاع الجوي ترصد خرقاً للأجواء العراقية من مُسَّيرة تركية

2020/04/15 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، رصد خرق للأجواء العراقية من خلال طائرة مسيرة تركية.

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