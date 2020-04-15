2020/04/15 | 17:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​كورونا.. 761 وفاة جديدة في بريطانيا خلال يوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 17:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​كورونا.. 761 وفاة جديدة في بريطانيا خلال يوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​كورونا.. 761 وفاة جديدة في بريطانيا خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).