نائب عن الفتح : الكاظمي يواجه عراقيل بتشكيل حكومته بسبب الشروط والمطالب التعجيزية من السنة والكورد

2020/04/15 | 17:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قال تحالف الفتح برئاسة هادي العامري إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواجه الشروط والمطالب ذاتها التي دفعت المكلف الاسبق محمد توفيق علاوي إلى الانسحاب من تشكيل الحكومة.وقال النائب عن الفتح حنين القدو في تصريح لل( المستقلة)… اليوم ، إن “القوى السياسية بعد ترحيبها بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعضها أصبحت تطلب […]

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