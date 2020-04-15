بالفيديو..أسير فلسطيني يتزوج خطيبته بعد 18 عاماً من الفراق

2020/04/15 | 17:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: صور نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وأقارب عريسان فلسطينيان زواجاً طال انتظاره، بعد سجن وفراق.وقال النشطاء ان “الأسير الفلسطيني إسماعيل عبد اللطيف أبو عيشة “45 عاما” من نابلس، أجتمع بخطيبته إكرام أبو عيشة التي انتظرته طيلة سنوات الاعتقال”.

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