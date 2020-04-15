محافظ البنك المركزي العراقي رئيساً لصندوق النقد العربي

2020/04/15 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انتخاب محافظه علي محسن إسماعيل، رئيساً لصندوق النقد العربي.وذكر البنك في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "انتخب، صندوق النقد العربي، وفقا لقراره المرقم (1) لسنة 2020، محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن اسماعيل، رئيساً لمجلس محافظي الصندوق، ومحافظ سلطنة عمان، لدى الصندوق، نائبا له.وذلك في دورته السنوية الرابعة والأربعين".

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