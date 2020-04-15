كردستان تمدد تعطيل الدوام الرسمي إلى 2 ايار المقبل

2020/04/15 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تمديد عطلة المؤسسات والدوائر الحكومية حتى الثاني من أيار المقبل مع استمرار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وذكرت الحكومة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تقرر تمديد عطلة الدوائر الحكومية حتى 2 أيار، إلى جانب الاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية".وأشارت إلى أن رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، "أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء على بذل كل الجهود لتخفيف العبء عن المواطنين بما لا يؤثر على إجراءات الوقاية والتوجيهات الصحية".كما كلف الاجتماع، بحسب البيان، وزير الإقليم للعلاقات مع الحكومة الاتحادية بالإعداد لإيفاد وفد من إقليم كردستان إلى بغداد "لمتابعة حقوق ومستحقات إقليم كردستان وتوحيد الجهود في مواجهة أزمة كورونا والأوضاع المالية المتأزمة في العراق والإقليم، من خلال الحوار مع الوزارات الاتحادية المعنية".

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