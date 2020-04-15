2020/04/15 | 17:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شركة "كار كروب"، يوم الاربعاء، عن توزيع آلاف السلّات الغذائية في محافظة كركوك.

وقال مصدر في الشركة لـشفق نيوز، إن "السلّات وُزعت على كافة مناطق كركوك وضواحيها للعوائل المتعففة لكل الاطياف وبدون استثناء".

ونوه إلى "عدم تصوير توزيع تلك السلات"، مشيرة إلى أن "التوزيع تم بعلم إدارة كركوك".

ولفتت الشركة إلى أنه "في ازمة فيروس كورونا، معظم المؤسسات والمنظمات بادرت في توزيع سلال المواد الغذائية ومن بينهم مؤسسة بارزاني الخيرية وقد تم توزيع أربعة الاف سلال من المواد الغذائية قبل أسبوع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع آلاف السلّات الغذائية في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع آلاف السلّات الغذائية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).