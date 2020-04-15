2020/04/15 | 17:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ “حيدر العبادي” رئيس الوزراء العراقي الاسبق ورئيس تحالف النصر, الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة, وجاء نص التهنئة: “ابارك للاخوة الايزيديين حلول عيد راس السنة الايزيدية ونتمنى لهذا الجزء الاصيل من شعبنا الخير والاستقرار والعيش الكريم بعد ان عانى الكثير في حربنا الوجودية ضد الارهاب وان تعم الافراح ربوع وطننا وننعم جميعا بالامن والعدل وهيبة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).