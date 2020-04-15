2020/04/15 | 17:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى هنأ رئيس جامعة الموصل “قصي كمال الدين الاحمدي” الايزيديين بمناسبة رأس السنة, وجاء في نص التهنئة: “بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية تتقدم جامعة الموصل متمثلة برئيسها “الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي” لشركاء الوطن من الطائفة الايزيدية بأجمل التهاني والتبريكات, متمنية لهم الخير والصحة والسلامة وأن يكون العيد ملهما للجميع من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس جامعة الموصل يهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس جامعة الموصل يهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).