بريطانيا تسجل 761 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/15 | 17:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء، تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن” حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة”.وأضافت انه” خُضع 11170 شخصاً في المملكة المتحدة خلال […]

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