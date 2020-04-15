إيران تسجل وفاة 94 شخصاً بكورونا خلال يوم كأقل حصيلة منذ شهر

2020/04/15 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، استمرار انخفاض إعداد الاصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة كيانوش جيهانبور في مؤتمر صحفي، ان الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت تسجيل أربع وتسعين حالة وفاة، وهي الحصيلة الأقل منذ نحو شهر، وهو ما يرفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في ايران إلى أربعة آلاف وسبعمائة وسبع وسبعين، فيما وصل عدد الإصابات إلى ستة وسبعين الفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مريضا، بعد تسجيل الف وخمسمئة واثنتي عشرة إصابة جديدة.

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