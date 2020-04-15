السليمانية تستعد لتطبيق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف حظر التجوال

2020/04/15 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ السليمانية هفال أبو بكر، عن عدد من المقترحات المتعلقة بالمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحظر في المحافظة.

وتضمنت المقترحات التي قدمها أبو بكر لوزارة داخلية الإقليم، للشروع بتطبيقها ابتداء من السابع عشر من نيسان الجاري، رفع حظر التجوال يوميا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء، ووضع شروط للتجوال في الساعات الأخرى، والإبقاء على حظر التنقل بين المدن، وإعادة الدوام في الدوائر الحكومية على ان يقتصر الدوام على نسبة ثلاثين بالمئة من العاملين، واستمرار إغلاق المؤسسات التعليمية والأماكن الدينية وقاعات المناسبات لغاية الأول من آيار المقبل، فيما أكد المحافظ ان البت بشأن تلك النقاط هو من صلاحيات وزارتي الداخلية والصحة في إقليم كردستان.

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