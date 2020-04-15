صندوق النقد العربي ينتخب محافظ البنك المركزي العراقي رئيساً لمجلس محافظي الصندوق

2020/04/15 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، أن صندوق النقد العربي انتخب محافظ البنك علي محسن اسماعيل، رئيساً لمجلس محافظي الصندوق.

وقال البنك المركزي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "صندوق النقد العربي، ووفقا لقراره المرقم (1) لسنة 2020، انتخب محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن اسماعيل، رئيساً لمجلس محافظي الصندوق، ومحافظ سلطنة عمان، لدى الصندوق، نائبا له.



وذلك في دورته السنوية الرابعة والأربعين".

بغداد اليوم-بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أن الوزارة باشرت بتطبيق البروتوكول العلاجي لعلاج مرضى كورونا بتقنية نقل (بلازما النقاهة) من أشخاص تعافوا من فيروس كورونا، يوم أمس الثلاثاء.

وقال البدر، في مقابلة متلفزة، إن "الوزار

بغداد اليوم- بغداد

نشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، تغريدة جديدة يدعو فيها الى تكرار السجود في يوم الجمعة المقبلة، مشيرا الى انه فصل ما هو مطلوب خلال النصائح السابقة التي وجهها وتم تطبيقها خلال الجمعة السابقة.

ودعا الصدر، ال

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء، عدد العراقيين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية، فيما بين أنهم قدموا على متن 27 رحلة جوية وبرية من 11 بلداً حول العالم.

وقال الحكيم، في تغريدة على حسابة الرسمي، ب

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