طائرة تركية تقصف مخيماً قرب مخمور بالعراق

2020/04/15 | 17:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، الاربعاء، مقتل امرأتين بقصف لطائرة تركية على مخيم لعوائل الاتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور....

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