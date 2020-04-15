روحاني : الحاجة إلى الجيش قائمة في الحرب والسلم

2020/04/15 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الحاجة إلى الجيش قائمة في الحرب وفي السلم على حد سواء.

وأكد روحاني أن الجيش هو القوة الرادعة للعدو في زمن الحرب، كما أنه حاضر في جميع الميادين في زمن السلم، كونه يساهم في إغاثة المنكوبين بالزلازل والسيول والحوادث الأخرى، وهو اليوم يقوم بدور مهم اليوم في مكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن كورونا بات معضلة تواجه جميع الدول وقد ترك آثاره على السياسة والاقتصاد والتجارة وأسلوب حياة الناس.

وأشار روحاني الى أن عصر كورونا وما بعد كورونا هما اهم التحديات التي تواجه إيران، لافتا الى أن محاربة المرض والبطالة في وقت واحد هما السبيل لتحسين الواقع الصحي والمعيشي للمواطن الإيراني.

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