العراق يعد القصف التركي على أراضيه عملًا عدوانيًا

2020/04/15 | 17:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة عدَّ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الأربعاء، القصف التركي عملا عدوانيا.وقال خلف لوكالة الانباء العراقية الرسمية، ان “ما قامت به طائرة مسيرة تركية بخرق الاجواء العراقية يعد عملا عدوانيا منفردا تتحمل انقرة نتائجه”.واشار الى ان تركيا اذا كان لديها قلق امني فان الدولة […]

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