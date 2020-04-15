إحصاءات.. عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم يتجاوز المليونين

2020/04/15 | 17:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت آخر إحصاءات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العالم تجاوز عتبة المليونين.وحسب بيانات الجامعة التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي كورونا، سجلت في العالم رسميا حتى الآن 2000984 حالة إصابة بالفيروس الذي بدأ تفشيه أواخر ديسمبر الماضي من مدينة ووهان الصينية.وأودى الوباء […]

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